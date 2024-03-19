الحقوني.. عمرو الليثي يسقط من الدور الثالث

انتشر فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي كشف لحظة سقوط الإعلامي عمرو الليثي من الطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه “واحد من الناس” الذي يبث في رمضان.





وأظهر الفيديو قيام الإعلامي عمرو الليثي بإجراء مقابلات مع عمال مصريين وتقديره لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان، وبذلهم لمجهود كبير.





وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته قائلا: الحقوني، وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.





وأكد الليثي في تصريحات إعلامية أنه خرج من المستشفى مضيفًا أنه تعرض إلى إصابات استلزمت 15 غرزة في الرجل الشمال وكسر في الضلع اليمين وكدمات في الظهر.





وقال الليثي، إنه أفضل حاليا وحالته مستقرة ووجه الشكر للجمهور: "شكرا لكل من سأل عني ربنا يحفظكم جميعا من كل شر و سوء".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.