كيلو السمك بـ25 جنيهًا.. مفاجأة سارة لأهالي الشرقية| شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "أكثر من 90 نوعًا.. انخفاض كبير في أسعار الأسماك البحرية بالشرقية: تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو".



وجاء في التقرير أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حلقة السمك الكبرى، في مدينة العاشر من رمضان، وأن أسعار الأسماك تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو.



وقال أحد العاملين في حلقة بيع السمك ويدعى سعيد الشبوري، إنه يوجد جميع أنوع السمك وبأسعار مناسبة جدا للجميع، وأن هناك أكثر من 90 نوع من الأسماك متوفر.



وأشار إلى أن كل صنف من السمك له سعر وكل حجم سمكة يكون لها سعر، وأن هناك سمك بسعر 25 جنيها للكيلو.

