عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال الرئيس المثير للجدل؟

تصريحاته مقززة وبغيضة ومستهجنة.. هجوم حاد على ترامب من نواب يهود بالكونجرس

ترامب
ترامب

قوبلت تعليقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بغضب شديد من قبل النواب في الكونجرس الأمريكي حتى اليهود منهم،  وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال ترامب: إن "أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه".

وأثارت هذه التصريحات حفيظة اليهود وقدم الديمقراطيين اليهود ردهم السريع والعنيف بالكونجرس.

انتقد ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر  لانتقاداته اللاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب عن شومر: "إنه مناهض بشدة لإسرائيل في الوقت الحالي".

وتابع الرئيس السابق: "أي يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه، ويكره كل ما يتعلق بإسرائيل، وعليه أن يخجل من نفسه".

ورد عليه شومر، في منشور على موقع إكس وقال: "إن جعل إسرائيل قضية حزبية لا يضر إلا بإسرائيل وبالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية.. ترامب يصدر تصريحات حزبية بغيضة للغاية".

وقال النائب دين فيليبس (ديمقراطي من ولاية مينيسوتا)، العضو البارز في اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على إسرائيل والشرق الأوسط،  إن تعليقات ترامب  "مقززة وبغيضة ومستهجنة".

كما قال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند): "كيف يجرؤ دونالد ترامب على إلقاء محاضرة على تشاك شومر حول اليهودية"، واصفًا هذه التصريحات بأنها "افتراء شنيع ضد الغالبية العظمى من اليهود الأمريكيين".

ووصفت النائبة بيكا بالينت (ديمقراطية عن ولاية فرجينيا) ترامب بأنه "رجل مكروه حقًا يحاول بكل ما في وسعه أن يجعل الأمريكيين يكرهون بعضهم البعض".
وقال النائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي) إن ترامب "ليس لديه دين". "[هو] لا يذهب إلى الكنيسة أبدًا، وبالتأكيد لا يعرف شيئًا عن متى والعهد الجديد وأقل عن اليهود والتزامهم بالعدالة الاجتماعية وإسرائيل".

كما انضم إلى الغاضبين  العديد من اليهود الأكثر تأييدًا لإسرائيل حيث انتقدوا أيضًا الرئيس السابق.

الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس السابق تشاك شومر العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

موضوعات متعلقة

نصف مليار يورو مساعدات جديدة من ألمانيا لـ أوكرانيا

أكسيوس يكشف عن شرط حماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ماذا يحدث في البرازيل.. ارتفاع رهيب بدرجة الحرارة شتاءً

مقـ.تل قائد في الجيش الصهيوني باللواء 401

رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

ترامب مهدد بالحجز على ممتلكاته بسبب نصف مليار دولار

سموتريتش يتحدى الجيش الإسرائيلي بمسئول المستوطنات.. تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تكشف عن تطور خطير: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان لأحد

ترشيحاتنا

علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو

هل بدأت العملية البرية؟.. الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يدمّر رفح دون إعلان رسمي

صحيفة عبرية: مئات الحسابات المزيفة على الانترنت تروج لـ إسرائيل

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل

رسالة عاجلة من حماس لـ بوتين بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ