تصريحاته مقززة وبغيضة ومستهجنة.. هجوم حاد على ترامب من نواب يهود بالكونجرس

ماذا قال الرئيس المثير للجدل؟

قوبلت تعليقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بغضب شديد من قبل النواب في الكونجرس الأمريكي حتى اليهود منهم، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال ترامب: إن "أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه".

وأثارت هذه التصريحات حفيظة اليهود وقدم الديمقراطيين اليهود ردهم السريع والعنيف بالكونجرس.

انتقد ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لانتقاداته اللاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب عن شومر: "إنه مناهض بشدة لإسرائيل في الوقت الحالي".

وتابع الرئيس السابق: "أي يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه، ويكره كل ما يتعلق بإسرائيل، وعليه أن يخجل من نفسه".

ورد عليه شومر، في منشور على موقع إكس وقال: "إن جعل إسرائيل قضية حزبية لا يضر إلا بإسرائيل وبالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية.. ترامب يصدر تصريحات حزبية بغيضة للغاية".

وقال النائب دين فيليبس (ديمقراطي من ولاية مينيسوتا)، العضو البارز في اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على إسرائيل والشرق الأوسط، إن تعليقات ترامب "مقززة وبغيضة ومستهجنة".

كما قال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند): "كيف يجرؤ دونالد ترامب على إلقاء محاضرة على تشاك شومر حول اليهودية"، واصفًا هذه التصريحات بأنها "افتراء شنيع ضد الغالبية العظمى من اليهود الأمريكيين".

ووصفت النائبة بيكا بالينت (ديمقراطية عن ولاية فرجينيا) ترامب بأنه "رجل مكروه حقًا يحاول بكل ما في وسعه أن يجعل الأمريكيين يكرهون بعضهم البعض".

وقال النائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي) إن ترامب "ليس لديه دين". "[هو] لا يذهب إلى الكنيسة أبدًا، وبالتأكيد لا يعرف شيئًا عن متى والعهد الجديد وأقل عن اليهود والتزامهم بالعدالة الاجتماعية وإسرائيل".

كما انضم إلى الغاضبين العديد من اليهود الأكثر تأييدًا لإسرائيل حيث انتقدوا أيضًا الرئيس السابق.