نادي غرناطة الإسباني يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

أعلن نادي غرناطة إقالة مدربه الأوروغوياني ألكسندر ميدينا الثلاثاء، في ظل النتائج السلبيّة للفريق صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الأندلسي في بيان: «غرناطة والمدرب ألكسندر ميدينا أنهيا العقد بينهما».

وتعاقد غرناطة مع ميدينا (45 عاماً) في نوفمبر الماضي، بدلاً من باكو لوبيس، لكنه لم يُحقق سوى فوزٍ واحدٍ في 14 مباراة، تماماً كسلفه هذا الموسم الذي أقيل من منصبه حين كان الفريق في المركز التاسع عشر أيضاً.

ويلعب غرناطة (14 نقطة) مباراته المقبلة مع قادش (22) الثامن عشر في 29 مارس الحالي، في مباراةٍ مهمةٍ ضمن الصراع على البقاء، علماً بأن لغرناطة مباراة مؤجلة مع فالنسيا الثامن.

وخسر الفريق مباراته الأخيرة أمام ريال مايوركا 0 - 1 في ثالث هزيمة متتالية ضمن آخر 9 مباريات لم يُحقق خلالها أي فوز (تعادل 3 مرات).

ويعود فوزه الأخير إلى مواجهته مع قادش بالذات (2 - 0) في 3 يناير الماضي.

وسيُعيّن النادي خوسيه رامون ساندوفال، مدرب غرناطة ورايو فايكانو السابق، وفقاً لتقارير صحافية.