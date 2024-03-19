عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعه دمياط يشهد احتفالية عيد الأم بكلية التجارة

جامعه دمياط
جامعه دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط، اليوم احتفالية عيد الأم التي نظمتها كلية التجارة ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت إشراف الأستاذ الدكتور باسم عبد العزيز سمرة عميد الكلية والدكتور لمياء السعيد السلنتي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

وتقدم  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بخالص التهنئة لمنتسبات كلية التجارة والجامعة من السيدات بمناسبة عيد الأم مشيداً بدور المرأة المصرية المجتمعي على مر العصور وما احتلته من مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم سطرها التاريخ وما زالت تلعب دوراً بارزاً في بناء مستقبل الدولة المصرية الأمر الذي يتوجب حرص المرأة على القيام بواجبها في بناء أسرة سوية فما يستجد على الدولة المصرية من ثقافات شاذة سببها غياب دور الأم الرئيسي.

وفي ختام الاحتفالية كرم رئيس الجامعة كلاً من الدكتور لمياء السعيد السلنتي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أمال السيد مبارك الأستاذ بقسم الإحصاء  ، والدكتور حنان حسن أبو جاد الأستاذ بقسم الإحصاء ، و سميرة عبد السلام عثمان ، و سناء عبد الله جمعة متمنياً لهن جميعاً دوام التوفيق والعطاء.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بالميناء

دمياط أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب أعضاء الجهاز الإداري احتفاليه عيد الام الدكتور محمد عبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

موضوعات متعلقة

بط بالمورتة.. أبرز عادات أهالي دمياط في رمضان

ترشيحاتنا

علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو

هل بدأت العملية البرية؟.. الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يدمّر رفح دون إعلان رسمي

صحيفة عبرية: مئات الحسابات المزيفة على الانترنت تروج لـ إسرائيل

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل

رسالة عاجلة من حماس لـ بوتين بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ