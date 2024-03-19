رئيس جامعه دمياط يشهد احتفالية عيد الأم بكلية التجارة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط، اليوم احتفالية عيد الأم التي نظمتها كلية التجارة ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت إشراف الأستاذ الدكتور باسم عبد العزيز سمرة عميد الكلية والدكتور لمياء السعيد السلنتي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

وتقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بخالص التهنئة لمنتسبات كلية التجارة والجامعة من السيدات بمناسبة عيد الأم مشيداً بدور المرأة المصرية المجتمعي على مر العصور وما احتلته من مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم سطرها التاريخ وما زالت تلعب دوراً بارزاً في بناء مستقبل الدولة المصرية الأمر الذي يتوجب حرص المرأة على القيام بواجبها في بناء أسرة سوية فما يستجد على الدولة المصرية من ثقافات شاذة سببها غياب دور الأم الرئيسي.

وفي ختام الاحتفالية كرم رئيس الجامعة كلاً من الدكتور لمياء السعيد السلنتي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أمال السيد مبارك الأستاذ بقسم الإحصاء ، والدكتور حنان حسن أبو جاد الأستاذ بقسم الإحصاء ، و سميرة عبد السلام عثمان ، و سناء عبد الله جمعة متمنياً لهن جميعاً دوام التوفيق والعطاء.