لقطات لـ طريقة عمل القطايف داخل الشوادر

القطايف من الحلويات التي لا غنى عنها على مائدة شهر رمضان، لذلك رصدت عدسة موقع صدى البلد صور عمل القطايف في محافظات مصر المختلفه داخل الشوادر.

طريقة عمل قطايف رمضان.

مقادير قطايف رمضان

العجينة:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب سميد ناعم

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

3 كوب ماء دافئ

3 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ماء زهر

خليط الصودا

نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا



القشطة:

3 كوب حليب كامل الدسم

1 ملعقة كبيرة خل

ربع كوب نشا

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

للحشو: جوز أنصاف/ فستق

للتقديم: قطر/ شيرة

للقلي: زيت ذرة