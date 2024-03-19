إصابة عنصرين من المخابرات الإسرائيلية في إطلاق نار جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بان عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أصيبا في عملية إطلاق نار قرب مفرق بيت فجار جنوب بيت لحم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أطلق المنفذ النار على عناصر الأمن قبل أن يتم تحييده من قبل جنود جيش الاحتلال وقتله.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن القوات الطبية وصلت إلى مكان إطلاق النار، وتم إخلاء عنصري الأمن الإسرائيليين المصابين بجروح.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصيب عنصران من قوات الأمن بجروح طفيفة ومتوسطة في هجوم إطلاق نار في منطقة مفترق غوش عتصيون وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".