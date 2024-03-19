بايدن يطمئن نتنياهو: لا أسعى للإطاحة بك من السلطة

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية أنه لا يحاول تقويضه سياسيًا، حسبما قال مصدران مطلعان في المكالمة لموقع “أكسيوس”.

وقال بايدن لنتنياهو خلال المكالمة الهاتفية أمس أنه لا يسعى للإطاحة به من السلطة.

يذكر أن في الأسابيع الأخيرة، كان نتنياهو غاضبًا سرًا وعلنًا بسبب ما اعتبره محاولات من قبل البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس لإضعافه سياسيًا داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال "مصمما" على تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة بعد أكثر من 5 أشهر من القتال.

وأضاف نتنياهو، في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، إن إسرائيل منخرطة حاليا في حملة مزدوجة "حملة عسكرية وحملة سياسية".

تابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن بالطبع نتعرض لضغوط دولية متزايدة نردها من أجل استكمال أهداف الحرب".

وعلى الرغم من هذه الضغوط، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تزال عازمة على استكمال "القضاء العسكري على حماس"، مكررا ضرورة القضاء على "كتائبها المتبقية في رفح".