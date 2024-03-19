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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوبير يرد على انتقادات مجدي عبدالغني: كلامه من غير حساب |فيديو

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

تحدث الإعلامي "أحمد شوبير" عن انتقادات مجدي عبد الغني له، قائلاً: "مجدي عبد الغني من أطيب الناس، و هو بيطلع يقول كلام من غير ما يحسبه، و يقابلك بعد نصف ساعة بالأحضان، و إحنا بينا علاقة أسرية، و أصدقاء".

أحمد شوبير: أنا كنت بدافع عن كابتن محمود الخطيب


وأضاف "شوبير" خلال لقائه مع برنامج "العرافة" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلاً:القصة أننا كنا في الأنتخابات، وأنا كنت واقف وراء كابتن محمود الخطيب، و مجدي عبد الغني كان واقف وراء المهندس محمود طاهر، وأنا معجبنيش المنظر ، وقولت أنه منظر لا يليق برئيس النادي الأهلي"

وتابع "شوبير"، قائلاً:" أنا كنت بدافع عن كابتن محمود الخطيب، و موقفي واضح، و من وجهة نظري الكابتن محمود الخطيب هو الأنسب للنادي الأهلي"

شوبير احمد شوبير مجدي عبد الغني كابتن محمود الخطيب النادي الأهلي

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