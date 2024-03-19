التباع رجله اتكسرت.. تفاصيل جديدة في تفحم تريلا صحراوي الجيزة



كشفت تحريات الاجهزة الأمنية بالجيزة كواليس اشتعال النيران في سيارة نقل تريلا اعلى الطريق الصحراوي بالجيزة

حيث تبين اصابة تباع السائق بكسر في القدم نتيجة اصطدام السيارة بلوحة اعلانات ضخمة على الطريق.

كما تبين ان عجلة القيادة اختلت بيد قائدها ما ادي لاصطدامه بلوحة اعلانات ضخمة على الطريق وانفجار تانك بنزين السيارة واشتعال النيران بها.

وحصل صدى البلد على صور سيارة نقل اشتعلت اعلى الطريق الصحراوي في الجيزة قبل نزلة الودي في مدينة الصف.

واخمد رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة ونقلت سيارة اسعاف السائق المصاب الى مستشفى اطفيح المركزي لتلقي العلاج.

فور تلقى بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

وتتولى الناس المرور رفع اثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.