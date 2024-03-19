أحد الخيارات المطروحة.. بويتيكو الأمريكية تكشف: نتنياهو يتشاور مع حكومته من أجل إجراء انتخابات مبكرة

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أنه مع تصاعد الضغوط في الداخل والخارج، يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي ومساعدوه الموثوق بهم ما إذا كانت الانتخابات المبكرة قد تكون أفضل تكتيك لإبقائه في السلطة، وبحسب تقرير نشرته الحصيفة الامريكية، فإن بنيامين نتنياهو، يفكر مع دائرته الداخلية بالفعل فيما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

ووفقاً لضابط المخابرات السابق في الموساد ديفيد ميدان، فإن "نتنياهو يريد البقاء في السلطة، ولكن إذا تخلى عن شكوكه الطويلة الأمد بشأن حل الدولتين، أو إذا وقع على أي شيء أكثر من وقف قصير لإطلاق النار، فإن ائتلافه سيخسر، وسوف تنهار الحكومة، وتأتي تلك الأحاديث عن الانتخابات المبكرة مع انتقادات لاذعة توجه إلى نتنياهو، ومن داخل صناع القرار في واشنطن.

انتقادات أمريكية شديدة اللهجة

وتأتي تل الأنباء بعد أن سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود إلى توبيخ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأسبوع الماضي، ردا على دعوته الصريحة لإسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية، وفي خطاب لاذع، حذر المشرع اليهودي الأعلى رتبة في الكابيتول هيل من أن البلاد تخاطر بالتحول إلى "منبوذة" على المستوى الدولي، ما لم تغير مسار حملتها العسكرية في غزة وتتبنى حل الدولتين.

وهذا التدخل الصريح، الذي حدد نتنياهو باعتباره أحد العقبات التي تعترض السلام، كان يُنظر إليه على نطاق واسع في كل من واشنطن وإسرائيل باعتباره تحولا ملحوظا ليس فقط بالنسبة لشومر شخصيا، ولكن أيضا بالنسبة للسياسة الأمريكية، وبطبيعة الحال، كان ذلك مؤشرا آخر على إحباط الديمقراطيين الأميركيين، الذين يخشون أن تؤدي الحرب في غزة وما يترتب عليها من أعداد كبيرة من القتلى إلى خسارة الرئيس الأميركي جو بايدن للناخبين الشباب المهمين في نوفمبر.

رفح تزيد ضغوط الإدارة الأمريكية على نتنياهو

وفي الوقت نفسه، يؤكد تدخل شومر مدى غضب إدارة بايدن تجاه الزعيم الإسرائيلي، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تصاعد هذا الإحباط في الأيام الأخيرة فقط، مع احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم على رفح، حيث يلجأ الآن نحو 1.4 مليون فلسطيني، وفي مقابلة تلفزيونية أجريت مؤخراً، أكد بايدن من جديد معارضته للعمل العسكري في رفح دون وجود خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين، محذراً من أن مثل هذا الهجوم سيشكل "خطاً أحمر " بالنسبة له، لكن نتنياهو ببساطة صب الزيت على النار الدبلوماسية المشتعلة، معلناً يوم الجمعة أنه سمح بالخطط العسكرية للهجوم.

ولكن في بيانهما، طلب نتنياهو والليكود من شومر العودة إلى الصف، وأن إسرائيل "ليست جمهورية موز" ثم، يوم السبت، أخبر رئيس الوزراء حكومته أن أي ضغط دولي لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها الحربية، وأضاف: "إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها، فالمعنى أن إسرائيل خسرت الحرب ولن نسمح بذلك".



الأمر مطروح من ديسمبر الماضي

ووفقًا لأحد مساعدي نتنياهو الحاليين الذي تحدث إلى بوليتيكو بشرط عدم الكشف عن هويته، فقد تم استكشاف هذا الخيار لأول مرة في جلسات استراتيجية منتظمة في ديسمبر، حتى قبل وزير مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت - وهو رئيس أركان سابق يتمتع بشعبية كبيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو. الناقد – وقال علناً إنه يجب إجراء الانتخابات قريباً من أجل استعادة ثقة الجمهور في الحكومة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر المدمرة.

"بيبي في موقف حرج".. هكذا يقول نداف شتراوشلر، الخبير الاستراتيجي السابق لنتنياهو، لصحيفة بوليتيكو، وأضاف: "لديه مشاكل كبيرة أينما توجه، ولكن لديه دائما خطة - في الواقع، أكثر من خطة، ويقول دائمًا إن عليك أن تأتي بخطتين، ثم تقرر في اللحظة الأخيرة أيهما الأفضل.

كان شتراوشلر مدير حملة الزعيم الإسرائيلي للانتخابات البرلمانية لعام 2019 – والتي تعتبر واحدة من التحولات الأكثر إثارة للدهشة لنتنياهو في مسيرة سياسية طويلة مليئة بالعودة الرائعة، وعندما بدا أن كل شيء قد ضاع، عاد نتنياهو بشكل غير معقول ليحقق انتصارات مذهلة، وكتب بن كاسبيت، أحد كتاب سيرة حياته: "عندما يستريح خصومه، يتقدم نتنياهو إلى الأمام، إنه مقاتل مهووس لا هوادة فيه، والفشل ليس خيارا مشروعا بالنسبة له".

إذن، ما هي خططه الآن لتنفيذ هروب آخر يشبه هوديني؟

أحد أكبر مخاوف نتنياهو هو أن الاحتجاجات ضده سوف تنطلق قريباً مرة أخرى، وأنها هذه المرة قد تجعل مظاهرات العام الماضي ضد خططه للإصلاح القضائي تبدو ضئيلة. وأشار شتراوشلر إلى أن تسريح جنود الاحتياط الإسرائيليين، الذين يتهمون بيبي بالفشل في منع هجمات حماس في 7 أكتوب، من المرجح أن يحفز أي احتجاجات مناهضة لنتنياهو.

“إذا لم يروا إنجازات في غضون أشهر قليلة، فسيبدأ حوالي 300 ألف من جنود الاحتياط في التسريح والعودة إلى ديارهم، وقال شتراوشلر: “من دون أدنى شك، سيبدأ بعضهم في الاحتجاج والمطالبة بإجراء انتخابات, فالاحتجاجات التي قد تأتي ستجعل العام الماضي يبدو وكأنه نزهة في الحديقة".

هكذا بوظف نتنياهو الانتفادات لصالحه

لذا، فإن أحد الخيارات يتمثل في محاولة استباق ذلك من خلال إجراء انتخابات مبكرة، واستخدام الانتقادات الأمريكية المتزايدة للحرب في غزة - وهي حرب تدعمها الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين - للقول بأنه أفضل شخص يدافع عن إسرائيل ويرى بعيدا عن الانتقادات الدولية حتى "النصر الكامل". ولتحقيق هذه الغاية، يستخدم بيبي بالفعل عبارة "الوقوف في وجه واشنطن" في برامجه الإذاعية باللغة العبرية ــ وهي العبارة المجازية البالية التي خدمته كثيراً في الماضي، وخاصة عندما تحدى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتظهر استطلاعات الرأي أيضاً دلائل على أن الأمور قد تتأرجح لصالح بيبي، وذلك حتى وقت قريب، وقد بدا أن حزب الليكود وحلفائه في الائتلاف اليميني يقتربون من هزيمة حتمية، ولكن منذ أن انفصل عضو الحزب السابق جدعون ساعر وثلاثة مشرعين آخرين عن تحالف الوحدة الوطنية الذي يضم بيني غانتس، منتقد نتنياهو منذ فترة طويلة، تغير هذا الأمر، ووفقاً لاستطلاع رأي نشرته القناة 14 الإسرائيلية في أعقاب انشقاق ساعر الأسبوع الماضي، سيكون لدى نتنياهو فرصة قتالية للبقاء في السلطة ، ومن المحتمل أن تحصل كتلته على أغلبية في الكنيست، وإن كانت بفارق ضئيل.