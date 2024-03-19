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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: اعتقال أفغانيين لاتهامهما بالتخطيط لمهاجمة قوات الشرطة

صدى البلد

اعتقلت الشرطة الألمانية، مواطنين أفغانيين لمواجهتهما اتهامات تتعلق بالتخطيط لمهاجمة قوات الشرطة قرب البرلمان السويدي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الادعاء الفيدرالي قوله إنه تم اعتقال هذين المشتبه بهما في مدينة "جيرا" الواقعة شرق البلاد، مشيرة إلى أنه تم فقط الإعلان عن الأحرف الأولى من اسمهما وفقًا لقوانين الخصوصية الألمانية.

بدورهم، قال ممثلو الادعاء إن فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان كلف المشتبه بهما في منتصف عام 2023 بتنفيذ هجمات في أوروبا.

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب الادعاء الفيدرالي فإن هذين الرجلين قاما بالتخطيط للهجوم على قوات الشرطة وأشخاص آخرين بالقرب من البرلمان في العاصمة السويدية (ستوكهولم) بالتنسيق الوثيق مع عناصر تنظيم "داعش" إلا أنهما لم يتمكنا من تنفيذ الهجوم.

ويشتبه في ارتكاب هذين الأفغانيين عدة جرائم من بينها تقديم الدعم لمنظمة إرهابية والتآمر لارتكاب جريمة بالإضافة إلى انتهاك قوانين التجارة.

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