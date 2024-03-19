ماجد أبو سليم يتوج ببطولة كار بارك دريفت بمركز المنارة

توج ماجد أبو سليم بلقب بطولة كار بارك دريفت في نسختها الحادية عشرة والتي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وبذلك يضمن أبو سليم، تمثيل مصر في نهائيات بطولة كار بارك دريفت، التي ستقام في عُمان، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتعد هذه هي المشاركة الثامنة لـ أبو سليم في ريد بُل كار بارك دريفت، وفاز بالمركز الأول عام 2016، وفاز بالمركز الثالث في 2019، وسيكون ممثل مصر في بطولة ريد بُل كار بارك دريفت في سلطنة عمان، بعد تمكنه من الحصول على المركز الأول في النسخة الأخيرة.

أما في المركز الثاني فكان من نصيب محمد زردق للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بنفس المركز عام 2016 بعد مشاركته في البطولة للمرة العاشرة، وفاز بالمركز الثالث هيثم سمير والذي نجح في تمثيل مصر في البطولة أكثر من مرة مسبقًا.

وشهدت البطولة منافسة قوية جدًا بين 35 متسابق، وتأهل منهم 20 للجولة الثاني

فوز

فوز1

فوز2