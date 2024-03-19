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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن رحيل خماسي الزمالك عن الفريق

خالد الغندور
خالد الغندور

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين تم التعاقد معهم في الانتقالات الشتوية الماضية، في نهاية الموسم الجاري.


وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية "في كل أندية العالم هناك مدير رياضي، لاختيار اللاعبين والصفقات الجديدة وتكوين فريق جديد".
 

وأضاف: "5 لاعبين من الصفقات الجديدة الذين تعاقد معهم الزمالك في يناير الماضي، سيرحلون عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، وهذا بناءً على رأي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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