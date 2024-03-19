مجد القاسم يطرح أغنية رمضان .. وعبدالرحمن بلالة ينتهي من تسجيل «بشكرك»

طرح المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان تحمل عنوان "رمضان"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الرقمية الغنائية، من كلمات بهاء المري، ألحان وتوزيع بدوي، إنتاج ريتشارد الحاج.

مجد القاسم: أحرص على ضم أغاني وأدعية رمضانية لتاريخي

من جانبه أكد المطرب مجد القاسم قائلًا: "شهر رمضان فرصة لكل مطرب أن يقدم الأدعية والأغاني الدينية، وهو التوقيت الأنسب لتقديم هذا النوع من الغناء، وأحرص مع حلول الشهر الكريم على تقديم أغنية لرمضان وأدعية، ضروري أن يكون في رصيدي وتاريخي هذا اللون الروحاني من الغناء، وهو بالمناسبة ليس سهلًا على الإطلاق أن يغنيه أي مطرب، لكنه نوع خاص، يحتاج إلى روحانيات في الصوت والأداء".



وأضاف: "اشتهرت بتقديم أغاني الموال والقصيدة والدراما، لكن التنوع مطلوب للمطرب، وخلال الفترة المقبلة أحضر لخريطة ومجموعة متنوعة من الأغاني مع المنتج ريتشارد الحاج أتوقع أن تحقق نجاحاً كبيرًا، لأن ريتشارد قبل أن يكون منتجًا هو فنان، مستمع جيد، يفرز المزيكا باحترافية، وأثق جدًا به".

ريتشارد الحاج: قدمت 65 أغنية ودعاء ديني في رمضان 2024

من جانبه أكد المنتج ريتشارد الحاج: "رمضان شهر مميز في العام كله، يدعو للأمل والطاقة، والتأمل والروحانيات، أحرص خلاله على تقديم أغاني وأدعية تمثل قيمة هذا الشهر، وفي 2024 قدمت قرابة 65 أغنية ودعاء ديني لمجموعة كبيرة من المطربين من بينها أغنيتين للمنشد والفنان الشعبي عبدالرحمن بلالة الأولى تحت عنوان "هلال رمضان" من كلمات عبده هلال، والثانية "بشكرك" وهي عبارة عن ديو مع المنشد محمد أبوزيد، للشاعر أمل الطائر، وكلاهما من ألحان كريم محمد.

وتابع: " بالإضافة لأغنية هلت البشاير، للمطرب الشاب محمد حليم وهي من كلماته وألحانه وتوزيع كيمز، و 30 دعاء رمضاني للمطرب محمد ضياء من كلمات عادل حراز، ألحان بدوي، توزيع كيمز ومينا، وأخيرًا دعاء للمنشد أحمد صباح تحت عنوان رمضان أشرق، وأغنية للمطرب محمود أكرم تحت عنوان رمضان أهو جانا".

وشدد ريتشارد: " الأدعية رسالة تعكس حالة الإيمان والإحتفال بهذه الأيام الجميلة،

نختار الأصوات التي تغني الأدعية والأغاني الرمضانية بناءًاعلى الجودة، والقدرة على غناء وتقديم هذا اللون، ونحقق التنوع بين أصوات الدعاه والمنشدين".

وتابع: "لا أبحث من خلال طرح هذا الكم من الأغاني لرمضان أو الأدعية بتحقيق مكسب مادي، هدفي تقديم محتوى يعيش على مدار السنين، ضد فكرة الأغنية التي تحقق نجاح ضخم لكنه لحظي".



كلمات أغنية رمضان لمجد القاسم

كلمات أغنية رمضان لمجد القاسم: "رمضان رمضان شهر البركة والغفران، رمضان رمضان، شهر الرحمة والإيمان، من العام للعام رمضان، نستنی ضیاه رمضان، ويجينا الخير رمضان، ومعاه نفحات رمضان، على القلب تطوف تلمسها الروح، رضا من الرحمن".