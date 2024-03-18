عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني يسجل أغنية جديدة مع محمد رحيم

تامر حسني - محمد
تامر حسني - محمد رحيم

نشر الملحن محمد رحيم، صورة له مع الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرا فيها داخل الاستوديو وهما يسجلان أغنية لهما. 

وكتب محمد رحيم في تعليقه على الصورة: «انتظرونا قريبا إن شاء الله مع أخي نجم الجيل تامر حسني»، ولم يكشف أي تفاصيل حول الأغنية. 

 

تامر حسني يا نهار أبيض

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.

 

طرح ألبوم هرمون السعادة

وكان تامر حسني قد أعلن عن طرح ألبوم هرمون السعادة بشكل كامل على جميع المنصات الرقمية.
 

تامر حسني يشكر تركي آل الشيخ

وكان تامر قد علق على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربية السعودية.

وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية "خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر. 

وأضاف “بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر إن المنتج أو الأبطال بياخدوا الرقم ده، لأده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له أجر ثابت”.

وتابع "المهم، الكثير كان بيشكك، في إيراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد إنه تأليفي و إخراجي وموسيقتي التصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي، تيجي بقى من أبو ناصر نفسه أمام العالم كله، ليثبت إن كان كلامي صح و إني مش بقول غير الحق ولا مضطر أقول غير الحق".

تامر حسني الفنان تامر حسني محمد رحيم الملحن محمد رحيم اغاني تامر حسني اعمال تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الأمطار على الطرق

موضوعات متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 8.. روجينا تبدأ رحلة الانتقام وتنقذ رنا رئيس

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9|مي عمر تبدأ رحلة الانتقام مع أحمد زاهر

مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. محمد شاهين يكتشف زوجة ثانية لشقيقه

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. مي عمر تقرر الانتقام من أحمد زاهر

"سر إلهي" الحلقة 7|روجينا تكشف سارق ذهب روجينا..ومي سليم تفضح نهى عابدين

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

مصير مسلسل المعلم بعد حريق لوكيشن التصوير.. المخرج: ليس لدي حصر بعدد الحلقات

انهيار ابنة فاروق عيطة من البكاء أثناء تشييع جنازته

ترشيحاتنا

إنضمام حجازي و تريزيجيه و مصطفي محمد لمعسكر منتخب مصر

رقم هائل لعدد طائرات الجسر الجوي الأمريكي لمساعدة إسرائيل بالسلاح

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يطالب بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

درس التراويح بالجامع الأزهر يستبشر بنصرٍ لإخواننا في فلسطين خلال شهر رمضان

سرايا القدس تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط غزة

إيلون ماسك يُحدث ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ