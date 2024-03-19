منها احتفاله بنجاح أغنية طليقته.. تامر حسني يفجر مجموعة مفاجآت

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو له بصحبه مجموعة من الفنانين الكبار في عزومة سحور بمنزله.

كتب تامر: "امبارح مكانتش عزومة سحور عاديه ، كان فيها ناس كتير انا بحبها كلهم اصحاب متقابلوش من كتير ، و فيها احتفال باغنية بسومه القمر صاحبة الصوت القمر اللي هي تتر نهاية مسلسل نعمه الافوكاتو.

و أضاف: احتفال بالنجاح الكبير اوي لمي عمر و حبيبي و اخويا و إبني اللي مشرفني المخرج المبدع محمد سامي و محمد ده بالذات هيبقى ليه بوست مخصوص مني قريب.

واستطرد: و كمان احتفالاً ببدء تحضير فيلمي القادم ان شاء الله (ري ستارت) ري ستارت مع الفنانه الجميله هنا الزاهد و المؤلف الرائع ایمن بهجت قمر و المخرجه الكبيره ساره وفيق.

واختتم حسني كلامه قائلاً: شكراً اصحابي الغاليين و اخويا و شركتي و كل الفنانين الغاليين اسماءنا كتير لو كتبتهم هبقى بكتب تتر السحور ت بس الفيديو موضح الروح الجميله الحقيقيه اللي بينا على اغنية قدها اغنية مستشفى الناس اللي اصبحت في حياتي من اهم و احب الاغاني لقلبي واللي بشكر صناعها جداً و المحترم الغالي اوي داعم الخير الكبير الاستاذ / ايمن عباس الرئيس التنفيذي للمستشفى و رمضان کریم على الجميع.