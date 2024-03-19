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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للعاملين في 12 دولة.. استخرج تصريح العمل من الإنترنت بخطوات بسيطة

صدى البلد

يعد تصريح العمل خدمة يطلبها جميع المواطنين العاملين بالخارج ، حيث يقومون باستخراج تصريح العمل لتمكنهم من العمل خارج البلاد .

ولذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة إصدار تصريح العمل لعدد من الدول من خلال موقعها على الانترنت دون الحاجة للتوجه للإدارة العامة لتصاريح العمل.

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل "أول مرة" إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

 

ونوهت الوزارة أن الخدمة تقتصر المرحلة الأولى منها على دول (الإمارات  – الكويت – قطر – ماليزيا – إندونيسيا – المالديف – بولندا – اليونان- المجر – إسبانيا – السويد – سويسرا).

يأتي ذلك استمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمي.

وذلك استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .

 

 

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