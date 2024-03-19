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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن استهداف جنود الاحتلال لجان توزيع المساعدات

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمّن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، جنوب مدينة غزة، وارتقاء عدد من الشهداء العاملين فيها.

وقالت حركة حماس في بيان، إن هذه الأفال تعد دليل إضافي على سادية الاحتلال الإسرائيلي الذي يتقصد ضرب أية هياكل محلية أو عشائرية وطنية تقوم بتنظيم وتوزيع المساعدات بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني، تنفيذاً لمخططه الخبيث الرامي لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح عن أرضه.

وأكدت جماس في بيانها، أن تصاعد العدوان الإسرائيلي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن يزعزع صموده؛ وأن الشعب الفلسطيني وعشائره وكافة قواه سيمضون متحدين لقطع الطريق على هذا العدو، وعلى مخططاته الإحلالية الإرهابية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية والإقليمية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمعن في قتل أبناء الشعب الفلسطيني سواء بالقصف أو بسلاح التجويع الذي يطبقه على مرآى ومسمع من العالم.

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