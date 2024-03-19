علماء آثار برازيليون يكتشفون رسومات صخرية عمرها 2000 عام في جالاباو

كشف علماء آثار برازيليون عن عدد كبير من النقوش الصخرية التي يعود تاريخها إلى 2000 عام، والتي تصور آثار أقدام بشرية وأشكالا تشبه الأجرام السماوية وتمثيلات حيوانات مثل الغزلان والخنازير البرية.

تم الاكتشاف خلال ثلاث بعثات استكشافية بين عامي 2022 و 2023 في منتزه جالاباو الوطني ، الواقع في ولاية Tocantins.

حدد الباحثون في المعهد الوطني البرازيلي للتراث التاريخي والفني (IPHAN) 16 موقعًا أثريًا ما قبل الاستعمار ، وكلها تقع على منحدرات صخرية قريبة من بعضها البعض.

وقال عالم الآثار رومولو ماسيدو الذي قاد العمل لموقع Live Science عبر تطبيق واتساب: "يشير هذا القرب إلى احتمال وجود صلة بين المواقع ويوضح أنماط استيطان المجتمعات القديمة التي سكنت المنطقة".

العديد من النقوش المكتشفة حديثًا هي رموز محفورة تم إنشاؤها عن طريق نحت الصخور. كما اكتشف الفريق عددًا قليلاً من الرسومات الحمراء في بعض المواقع.

وقال ماسيدو: "من المحتمل أن تكون اللوحات أقدم من النقوش ، وقد قامت بها مجموعة ثقافية أخرى".

يعتبر اكتشاف فن الصخور "نادرًا ومهمًا" لأنه حتى الآن ، عثر علماء الآثار فقط على أدوات حجرية من الشعوب الأصلية لما قبل الاستعمار في جالاباو ، كما أخبر ماركوس زيمرمان ، أستاذ علم الآثار في الجامعة الفيدرالية في Tocantins بالبرازيل والذي لم يشارك في الاكتشافات الأخيرة ، موقع Live Science عبر تطبيق واتساب.

من المحتمل أن تكون القطع الأثرية الخزفية والأدوات الحجرية التي عثر عليها سابقًا في المواقع الأثرية في جالاباو أدوات مهمة لصنع الفن.

وقال ماسيدو: "من المحتمل أن النقوش قد صنعت باستخدام حجارة مدببة وقطع من الخشب ، بينما صُنعت أصباغ اللوحات من تحطيم المعادن الحديدية الوفيرة جدًا في المنطقة. ثم خُلط المسحوق مع دهون حيواني أو نباتي ووضع على الصخور باستخدام الأصابع أو العصي".

لم يتم دراسة الاكتشافات في جالاباو بشكل كامل حتى الآن. ومع ذلك ، لديهم تشابه تقني وفني مع مواقع أثرية أخرى في ولايات مختلفة من البرازيل ، مما يوحي بأن فن الصخور يعود تاريخه إلى حوالي 2000 عام ، وفقًا لما قاله ماسيدو.

وقال: "سيوفر المزيد من التحليل للفن الصخري والتنقيبات الأثرية في المواقع معلومات جديدة حول طريقة حياة وروحانية هذه الجماعات الأصلية". وأضاف ماسيدو أن هذه النتائج قد تلقي الضوء أيضًا على "رمزية السكان ما قبل الاستعمار".

تبلغ مساحة منتزه جالاباو الوطني حوالي 13000 ميل مربع (34000 كيلومتر مربع) وهي منطقة قاحلة بها كثبان وأنهار وتكوينات صخرية عملاقة ، مما يجعلها تبرز بين منطقة سيرادو المحيطة ، وهي سافانا استوائية فريدة معروفة بتنوعها البيولوجي. تقع على بعد حوالي 430 إلى 500 ميل (700 إلى 800 كيلومتر) جنوب غابة الأمازون المطيرة.

ومع ذلك ، كان العمل الأثري في جالاباو نادرًا ويركز بشكل أساسي على دراسات الآثار الإنقاذية التي دفعت إليها التطورات الزراعية أو التحتية ، كما قال زيمرمان.

وأشار زيمرمان ، الذي عمل أيضًا منسقًا عامًا للبحث في مركز توكانتينس للآثار (NUTA) ، إلى أن بعض أجزاء الولاية قد أسفرت عن اكتشاف قطع أثرية يعود تاريخها إلى ما بين 425 و 12000 عام ، بما في ذلك الفخار ورؤوس السهام.