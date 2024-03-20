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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء سيدنا لوط .. ردّده لمواجهة الفساد ورفع البلاء

المسلمون في الصلاة
المسلمون في الصلاة

كشف الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، عن دعاء سيدنا لوط لمواجهة الفساد ورفع البلاء.

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دعاء سيدنا لوط

واستشهد أسامة فخري الجندي، في فيديو له، بقوله تعالى في القرآن الكريم (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ).

وأشار إلى أن عادة القرآن الكريم، أنه إذا تكلم عن الأنبياء، فإنه يذكر القوم أولا ثم يذكر نبيهم، فنسمع مثلا قوله تعالى (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا).

وأوضح أن الآية الكريمة بدأ الله تعالى فيها بالنبي أولا ولم يبدأ كعادة القرآن بالقوم أولا، لأن قوم لوط لم يكن لهم اسم معروف، فقال سيدنا لوط لقومه (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ).

وسلط سيدنا لوط الضوء على الفاحشة التي كان يرتبكها قومه، فقال (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ).

وهذا يعني أن هؤلاء القوم انحرفوا عن الفطرة السليمة والغريزة الإنسانية، فقطعوا سبيل النوع الإنساني.

ودعا سيدنا لوط عليه بالسلام بقوله (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ).

فاحشة قوم لوط

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن سيدنا لوط كان عمه سيدنا ابراهيم عاصره، مؤكدا أن ابراهيم أبو الأنبياء بما فيهم سيدنا لوط.

وأوضح جمعة، خلال برنامج مصر أرض الانبياء على الفضائية المصرية، أن سيدنا لوط آمن بسيدنا إبراهيم وهاجر معه من أور الكلدانيين إلى الأرض المقدسة عابرين للنهر، والراجح أن سيدنا لوط جاء مع سيدنا إبراهيم لكنه عاد لسدوم وعمورية وفقًا لما جاء في الكتاب المقدس في العهد القديم.

وأشار جمعة، إلى أن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، وهي أن يأتوا الرجال شهوة من دون النساء، وجميع الأديان الإبراهيمية وغيرها ترفض هذا الكلام، موضحًا أن حقوق الإنسان في الشريعة هي مقاصد الدين بحفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان والملك، وأنزل الله غضبه على قوم لوط عن طريقه ملائكته، وحولوا المنطقة التي يقيموا بها للبحر الميت حاليًا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن سيدنا إبراهيم بعد هجرته لفلسطين قام بالتعمير وبناء المسجد الأقصى، وقام بشراء قطعة أرض وهي الآن تسمى منطقة الخليل، وتم دفن السيدة سارة بها بعد وفاتها، وظل اسحق معه يربيه، وبنى مسجدًا به 8 أضرحة ويقال إنها بها سيدنا إبراهيم وزوجته سارة، وسيدنا إسحق وزوجته، وسيدنا يعقوب وزوجته، وسيدنا يوسف وزوجته، ولكن سيدنا يوسف يقال إنه دفن في مصر، وسيدنا يعقوب قد يكون مدفونًا بمصر أيضًا.

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