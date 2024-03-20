جمال شعبان يكشف عن 10 أطعمة تسبب السعادة.. تعرف عليها

اليوم العالمي للسعادة يصادف في 20 مارس من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز السعادة والرفاهية في العالم، تم اعتماد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، بهدف التركيز على أهمية السعادة كهدف إنساني واعتبارها عنصرًا أساسيًا للتنمية المستدامة.

فى إطار هذا قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،يعتقد أن هناك عشرة أطعمة يمكن أن تساهم في زيادة السعادة. إليك قائمة بتلك الأطعمة:

عشر أطعمة تسبب السعادة

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مركبات تعزز الإحساس بالسعادة وتحسن المزاج.

الموز: غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6، وهما عناصر مهمة لإنتاج السيروتونين، المادة الكيميائية التي تعزز الشعور بالسعادة.

السمك الدهني: مثل السلمون والتونة والسردين، يحتوي على أحماض أوميغا-3 التي تعزز الصحة العقلية وتحسن المزاج.

المكسرات: مثل اللوز والجوز والبندق، تحتوي على الدهون الصحية والمغذيات التي تعزز الشعور بالسعادة.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية وفيتامين E، ويساهم في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

الفول الأخضر: يحتوي على حمض الفوليك والمغنيسيوم، ويعتبر مفيدًا للصحة العقلية وتحسين المزاج.

الفلفل الحار: يحتوي على مادة الكابسايسين التي تحفز إفراز الإندورفين، وهي المادة المسؤولة عن الشعور بالسعادة والبهجة.

العنب الأحمر: يحتوي على مضادات الأكسدة والريسفيراترول، وهو مركب يعزز الصحة العقلية ويحسن المزاج.

العسل: يحتوي على مركبات مفيدة تعزز الطاقة وتعزز الشعور بالسعادة.

الزبادي الطبيعي: يحتوي على بروبيوتيك والبروتينات، ويساهم في تحسين الصحة العقلية والمزاج.

مهمة الأطعمة المذكورة أعلاه تعزيز الصحة العقلية والجسدية، وقد يساهم ذلك في رفع المزاج وزيادة السعادة، ومع ذلك، ينبغي أن نتذكر أن السعادة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك العوامل النفسية والاجتماعية والبيئية، وليس فقط الغذاء.