فتحي عبد الوهاب يعلق على رد فعل الجمهور على مسلسل الحشاشين.. فيديو

قال الفنان فتحي عبد الوهاب، إننا نتمنى تكون بداية لنوع من الأعمال التي يتوفر لها عناصر الذي توفر لمسلسل الحشاشين، مضيفاً أن الحقيقة يوجد منتج أنا شخصياً فخور به.



وأضاف « عبد الوهاب » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة ” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان أحمد عيد لديه الكثير من المقومات الممثل الموهوب، موضحاً أن الزمن ثقله بالخبرات والقراءة والمشاهدة الكثيرة.



وأشار الفنان فتحي عبد الوهاب إلى أن هذه بداية للفنان أحمد عيد للمغامرة، منوه إلى أن مغامرته اليوم شاف رد الفعل عليها ومكاسبها ايه.



