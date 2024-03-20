بيان من جيش الاحتلال بشأن غاراته على مستشفى الشفاء في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته قواته قتلت نحو 90 مقاتلا من حماس خلال غاراته على مستشفى الشفاء بقطاع غزة واعتقلت 160.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، يتم تنفيذ العملية، التي بدأت في وقت مبكر من صباح الاثنين، من قبل وحدة الكوماندوز "Shayetet 13" التابعة للبحرية، واللواء المدرع 401، وقوات أخرى.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له أنه: "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على مسلحين وعثرت على أسلحة في منطقة المستشفى"؛ مشيرا إلى أنه تم استجواب أكثر من 300 مشتبه بهم بأنهم ينتمون لحماس في مجمع المستشفيات من قبل المحققين الميدانيين للوحدة 504 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة أمن الشاباك".

وأضاف أنه تم نقل أكثر من 160 منهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب.

وزعم جيش الاحتلال أن القوات داهمت المستشفى بعد أن أشارت المخابرات إلى أن نشطاء حماس، بما في ذلك القادة، قد عادوا إلى المجمع لاستخدامه كمركز قيادة للتخطيط للهجمات ضد إسرائيل والقوات في غزة.