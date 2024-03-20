عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من جيش الاحتلال بشأن غاراته على مستشفى الشفاء في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته قواته قتلت نحو 90 مقاتلا من حماس خلال غاراته على  مستشفى الشفاء بقطاع غزة واعتقلت 160.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، يتم تنفيذ العملية، التي بدأت في وقت مبكر من صباح الاثنين، من قبل وحدة الكوماندوز "Shayetet 13" التابعة للبحرية، واللواء المدرع 401، وقوات أخرى.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له أنه: "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على مسلحين وعثرت على أسلحة في منطقة المستشفى"؛ مشيرا إلى أنه تم استجواب أكثر من 300 مشتبه بهم بأنهم ينتمون لحماس في مجمع المستشفيات من قبل المحققين الميدانيين للوحدة 504 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة أمن الشاباك".

وأضاف أنه تم نقل أكثر من 160 منهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب.

وزعم جيش الاحتلال أن القوات داهمت المستشفى بعد أن أشارت المخابرات إلى أن نشطاء حماس، بما في ذلك القادة، قد عادوا إلى المجمع لاستخدامه كمركز قيادة للتخطيط للهجمات ضد إسرائيل والقوات في غزة.

الاحتلال الاسرائيلي الاستخبارات العسكرية إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس قطاع غزة مديرية الاستخبارات العسكرية مستشفى الشفاء بقطاع غزة مستشفى الشفاء في غزة مستشفى الشفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين في سرقة أموال من شركة سيارات بالساحل

لأول مرة منذ 13 عاما.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور سوريا

وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه لبناء وتجديد 11 ألف مسجد بعهد السيسي

التعليم تعقد اختبارا تحريريا لأعضاء لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2024

حدث في 10 رمضان.. وفاة السيدة خديجة وحرب أكتوبر 1973

بيان من جيش الاحتلال بشأن غاراته على مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

فيديو

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ