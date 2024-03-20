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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة 400 مقبرة مخالفة بالخانكة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أرض مقابر جمعية النصر بمدينة الخانكة، حيث تم إزالة 400 مقبرة مخالفة على مساحة 7500م2 وذلك لمتابعة أعمال الإزالات التي تقوم بتفيذها المحافظة على ما استجد من أعمال بناء للمقابر بالمخالفة للقانون.


وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الاستمرار في إزالة المخالفات المستجدة ومنع أي تعديات جديدة، موجها بضرورة الإعداد لشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة ما تبقى من مخالفات.


وخلال الجولة تلاحظ وجود خيمة مخالفة على شريط السكة الحديد بالجبل الأصفر، وقد وجه بإزالتها على الفور مشددا على رئيس المدينة بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،  والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية 
 

وفي السياق ذاته أكد "محافظ القليوبية " عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة .

القليوبية محافظ القليوبية الخانكة جمعية النصر شريط السكه الحديد

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