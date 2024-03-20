نتنياهو: أنا الوحيد الذي أعرف كيف أقول لا للأمريكيين

علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على التوترات مع الولايات المتحدة، وقال: "لا يمكنك أن تكون رئيساً للوزراء إذا كنت لا تعرف كيف تقول "لا" للولايات المتحدة".

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أمس: لو كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وأوقفت الهجوم في رفح، إذن كنت على علاقة ممتازة مع الأميركيين".

وأكد نتنياهو: "أنا الوحيد الذي أعرف كيف أقول لا للأميركيين". وأضاف: "أنا أقف بقوة ضد الأميركيين".

كما هاجم نتنياهو بشكل غير مباشر الوزير بيني جانتس، دون أن يذكره بالاسم: "أتوقع من الجميع أن يقفوا وراء هذه السياسة. يجب أن نقول "لا" ومن لا يستطيع أن يقول "لا" للولايات المتحدة " لا ينبغي أن يكون رئيسا للوزراء".

و تناول نتنياهو أيضا المقترحات الأمريكية لمهاجمة رفح من الجو وعدم القيام بعملية برية، قائلا "لا مفر من الدخول البري".

وأعلن نتنياهو الليلة الماضية أنه قبل طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيرسل وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الجيش الإسرائيلي للعمل في رفح.

وأعلن البنتاغون الليلة الماضية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيصل أيضاً إلى واشنطن وسيلتقي بوزير الدفاع لويد أوستن .