عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: أنا الوحيد الذي أعرف كيف أقول لا للأمريكيين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على التوترات مع الولايات المتحدة، وقال: "لا يمكنك أن تكون رئيساً للوزراء إذا كنت لا تعرف كيف تقول "لا" للولايات المتحدة".

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أمس: لو كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وأوقفت الهجوم في رفح، إذن كنت على علاقة ممتازة مع الأميركيين".

وأكد نتنياهو: "أنا الوحيد الذي أعرف كيف أقول لا للأميركيين". وأضاف: "أنا أقف بقوة ضد الأميركيين".

كما هاجم نتنياهو بشكل غير مباشر الوزير بيني جانتس، دون أن يذكره بالاسم: "أتوقع من الجميع أن يقفوا وراء هذه السياسة. يجب أن نقول "لا" ومن لا يستطيع أن يقول "لا" للولايات المتحدة " لا ينبغي أن يكون رئيسا للوزراء".

و تناول نتنياهو أيضا المقترحات الأمريكية لمهاجمة رفح من الجو وعدم القيام بعملية برية، قائلا "لا مفر من الدخول البري".

وأعلن نتنياهو الليلة الماضية أنه قبل طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيرسل وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الجيش الإسرائيلي للعمل في رفح.

وأعلن البنتاغون الليلة الماضية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيصل أيضاً إلى واشنطن وسيلتقي بوزير الدفاع لويد أوستن .

بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة لجنة الشؤون الخارجية والأمن الكنيست الإسرائيلي الهجوم في رفح الوزير بيني جانتس وفد إسرائيلي إلى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

بهذه العبادة دخل أحد الصحابة الجنة.. احرص عليها قدر المستطاع

راجعة من درس القرآن.. علقة موت لقهوجي حاول تجريد طفلة من ملابسها

مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

50 ألف طن.. مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا خلال أيام

البنك المركزي المغربي: قريبا سنحرر سعر الدرهم لتنفيذ متطلبات صندوق النقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ