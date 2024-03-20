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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة ليونيل ميسي.. هل يتمكن من الانضمام لمنتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس؟

ميسي
ميسي

علق خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، على إمكانية مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في أولمبياد باريس 2024.

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية تواجد ميسي على رأس قائمة منتخب بلاده الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال ماسكيرانو، في تصريحات نشرتها شبكة "أوليه" الأرجنتينية: "لقد تحدثت مع ميسي بشأن إصابته للتعرف على حالته.. وسنرى".

وأضاف: "حالة ميسي مشابهة جدًا لحالة بقية اللاعبين في الخارج.. علينا فقط التحدث وبعدها سنحدد".

وتابع: "نعلم أن هناك أيضًا كوبا أمريكا.. الصعوبة تتمثل في أن اللاعبين سيقضون الكثير من الوقت بعيدًا عن أنديتهم، وهذا ليس بالأمر السهل أبدًا، ولكن هناك دائمًا أمل".

وعن رغبة الثلاثي إيميليانو مارتينيز ونيكولاس أوتامندي ورودريجو دي بول، في المشاركة بالأولمبياد، قال: "منطقي، لقد فازوا بكل شيء مع المنتخب الوطني، والشيء الوحيد المتبقي هو الفوز بالأولمبياد".

وأكمل: "بالنسبة لنا، إنه شرف وفخر أنهم يريدون أن يكونوا معنا، سنحدد احتياجاتنا، اليوم ليس لدينا فكرة كبيرة عن القائمة".

وختم: "هناك لاعبون موجودون في نادٍ ما اليوم، وفي بداية الموسم قد يكونوا في نادٍ آخر، سننظر إلى كل حالة على وجه التحديد".

وتقام منافسات كوبا أمريكا بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين، فيما تبدأ أولمبياد باريس يوم 26 يوليو.

وأعلن منتخب الأرجنتين رسميًا، مساء الإثنين، عن إصابة نجمه وقائده ليونيل ميسي، قبل وديتي السلفادور وكوستاريكا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع السلفادور وكوستاريكا، وديًا، في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

ميسي باريس الأرجنتين

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