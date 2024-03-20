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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

أموال
أموال

 واصلت لجهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالإستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وقام بتزوير مستندات تفيد إستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق ، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات - الإستثمار فى الشركات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (28 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة شركات الأدوية العقاقير الطبية الوحدات السكنية

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