سقوط 3 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من (22 مليون جنيه).

كما تم ضبط (مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكم قضائى فى قضايا "مبانى" بإجمالى 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من (50 مليون جنيه).

وضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكم قضائى فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات (250 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.