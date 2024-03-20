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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسرقو قائدى السيارات على الطرق السريعة.. سقوط أخطر عصابات الدقهلية

المتهمين
المتهمين

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام ( عامل ، 3 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية - مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدى السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة". 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى (قيادة الأول "ملك والده") وبحوزتهم (مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (13 واقعة بذات الأسلوب) بدائرة مركز شرطة المنصورة .

 وأضافوا بقيامهم بإستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية ، وأرشدوا عن (عملات محلية- أجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية ، كمية من الأجهزة الكهربائية).

 تقدر قيمة المضبوطات بـ (1,1مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية أسلوب المغافلة الامن العام البحث الجنائي التشكيلات العصابية السنبلاوين

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