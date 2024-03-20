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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات 50 مليون يورو.. وزير الصناعة يبحث مع «BSH العالمية» إنشاء مصنع بوتاجاز

صدى البلد

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد شركة بي اس اتش العالمية المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة  جوكن سيجن المدير الإقليمي للشركة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر.

وقال الوزير إن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية ليكون أول مصنع للشركة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، مشيرا إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

وأوضح سمير أن المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز سنويا، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم لا سيما أسواق دول القارة الافريقية والدول العربية وتركيا.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة فى السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.

ونوه سمير الى إمكانية استفادة الشركة من بنود الواردات المصرية الموجودة في نطاق عملها والعمل على توطينها في السوق المصري بهدف توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد السيد/ جوكن سيجن المدير الإقليمي لشركة بي اس اتش العالمية المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري باعتباره احد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان مشروع الشركة في مصر في طور الانتهاء من عمليات الانشاء تمهيداً لتركيب خطوط الإنتاج وبدء التصنيع.

وأضاف ان الشركة تستهدف تصنيع منتجات موفرة للطاقة وعلى درجة عالية من الكفاءة والجودة، مشيراً الى ان السوق المصري يتميز بتوافر مهندسين وعمالة على قدر عالي من الخبرة والكفاءة وهو ما سيسهم بدوره في تميز منتجات الشركة.

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