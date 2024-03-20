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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتوسيع الهجمات.. جيش الاحتلال يعلن تشكيل لواء على الحدود السورية اللبنانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية “سكاي نيوز عربية” تقريرا بعنوان، لتوسيع الهجمات.. إسرائيل تعلن تشكيل لواء على الحدود السورية-اللبنانية.

ووفقا للتقرير، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن تشكيل لواء جديد من جنوده على الحدود السورية اللبنانية، من المقرر أن يبدأ نشاطه خلال الأسابيع المقبلة. 


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بناء على تقييم الوضع، تم تشكيل لواء "هَهاريم الإقليمي" على الحدود السورية اللبنانية. وأشار إلى أن اللواء الجديد سيعمل لحماية منطقتي "جبل الشيخ" و"جبل الروس"، وسيكون متخصصا في خوض القتال وسط التضاريس المعقدة، والقتال في المناطق الجبلية.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحدود السورية اللبنانية المناطق الجبلية

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