عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 8 ملايين جنيه..رصف وتطوير شوارع مدينة مشتول السوق بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة فى إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل إحتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية والتأكد من رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وترعة الزورة ومتفرعاته بمتوسط عرض ما بين 8 : 13 متر وبإجمالي اطوال 2250 متر وبتكلفة اجمالية 6 مليون و283 ألف جنيه ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وسيراً على الأقدام حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ( رقم 1 – العطارين – الوحدة الصحية – محطة المياه – حارة 66 – حارة حمودة - رقم 2 ) بإجمالي مساحة مسطحة 800 متر مسطح وبتكلفة إجمالية مليون و 900 ألف جنيه.

شدد المحافظ على أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاأعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة ، وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة إحتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

مركز شباب أبو نجاح بالشرقية ينظم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة بالتوجه لأحد محال بيع اللحوم الطازجة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وعرضها أمام المواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

اعمال الرصف والتطوير الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ازالة الاشغالات التطوير والتجميل اعمال الرصف الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرصف والتطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ملحمة ومعجزة عسكرية.. إدارة الحوار الوطني عن ذكرى العاشر من رمضان

حرامي محترف| قرار عاجل بحبس عاطل الأزبكية عامين

ميدو يفتح النار على أعضاء اتحاد الكرة آخر 10 سنوات .. تفاصيل

الصحف الكويتية اليوم| بلينكن يزور السعودية اليوم ومصر غدا من أجل هدنة في غزة.. وبايدن: الحرب سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني.. والكونجرس يمنع تمويل الأونروا حتى 2025

"ستكون عبرة لباقي الأغبياء".. روسيا تتوعد فرنسا حال إرسال قوات إلي أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ