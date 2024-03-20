مركز شباب أبو نجاح بالشرقية ينظم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه فى إطار تنفيذ برامج وأنشطة شهر رمضان المبارك، نظم مركز شباب أبو نجاح التابع لإدارة غرب الزقازيق مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور عدد كبير من أبناء وأطفال القرية الحافظين لكتاب الله.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إن ذلك جاء بحضور لجنة ترأسها الشيخ محمد حسن عمرو، وضمت الشيخ صبري سليم جاد والشيخ أيمن عبد الحارث والشيخ إسماعيل عيسى والشيخ علي حامد أحمد والشيخ سليم لطفي عبد المحسن.

وتبارى الطلائع المشاركون بالمسابقة فى حفظ أجزاء متفرقة من القرآن الكريم وحفظ ربع القرآن فى أجواء دينية وروحانية بمناسبة الشهر الفضيل.

من جانبه، أكد محروس سليم، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، أن تنفيذ تلك المسابقة يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود، وكيل الشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب ومتابعة وليد الجوهرى، مدير إدارة شباب الزقازيق غرب، مع مسئولى النشاط بالإدارة وبالتنسيق مع مجلس إلادارة والجهاز الإدارى للمركز.

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