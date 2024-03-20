رسالة هامة من خادم الحرمين وولي عهده للرئيس التونسي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب العاهل السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس تونس، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسعيد ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والازدهار.