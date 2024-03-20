مقـ.تل شخص وإصابة 3 آخرين.. انفجار ضخم بريف حلب السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية أن مدينة الراعي بريف حلب شهدت مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدف حاجزا للشرطة العسكرية على مدخل المدينة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، الأربعاء، انفجر لغم أرضي صباح اليوم بدراجة نارية زرعه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بادية البشري غربي دير الزور أدى إلى ارتقاء شاب وجرح شخص آخر.

في سياق آخر، أحبط الجيش السوري محاولة تسلل للفصائل المسلحة على محور ريف اللاذقية الشمالي.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع ونقاط انتشار هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة القصر بريف حلب الغربي.