السجن 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن لمدة 6 سنوات لخراط لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، والسجن لمدة سنة لطالب لتعاطيه مواد مخدرة، وغرامه 10 الآف جنية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۲۳۱۹ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، إتهام كلا من: "محمد م ا" ١٧ سنة خراط و مقيم بعزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و "أحمد ص س"٢٠ سنة طالب و مقيم بمدينة السلام ثان شبرا الخيمة - القليوبية، بأنهما في يوم ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢، المتهم الأول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حاز و احرز جوهراً مخدرا ( indazole carboximide) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدرا ( indazole carboximide )، وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أيضا جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.