عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن لمدة 6 سنوات لخراط لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، والسجن لمدة سنة لطالب لتعاطيه مواد مخدرة، وغرامه 10 الآف جنية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۲۳۱۹ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، إتهام كلا من: "محمد م ا" ١٧ سنة خراط و مقيم بعزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و "أحمد ص س"٢٠ سنة طالب و مقيم بمدينة السلام ثان شبرا الخيمة - القليوبية، بأنهما في يوم ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢، المتهم الأول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حاز و احرز جوهراً مخدرا ( indazole carboximide) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدرا ( indazole carboximide )، وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أيضا جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية المواد المخدرة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية جنايات شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

بمرتبات 4800 جنيه.. توفير 156 فرصة عمل للشباب في القليوبية| تفاصيل

تجديد تعيين رانيا معتز أمينا مساعدا لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها

محافظ القليوبية يتابع إزالة 400 مقبرة مخالفة بالخانكة

محافظة القليوبية تستلم 71 طن سكر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

محافظ القليوبية يتفقد 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر بالخصوص

جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بكلية التربية .. تفاصيل

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة تاجر أعلاف في رشاح ميت غمر

القليوبية.. الكشف على 1256 حالة في قافلة طبية بقرية إمياى بطوخ |صور

ترشيحاتنا

الجنائية الدولية تتلقى ملفا قانونيا حول "الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل بغزة

بريطانيا تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تسريب معلومات عن حالة أميرة ويلز الصحية

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ملحمة ومعجزة عسكرية.. إدارة الحوار الوطني عن ذكرى العاشر من رمضان

حرامي محترف| قرار عاجل بحبس عاطل الأزبكية عامين

ميدو يفتح النار على أعضاء اتحاد الكرة آخر 10 سنوات .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ