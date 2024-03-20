سلمى أبو ضيف تطرح أغنية أعلى نسبة مشاهدة

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا، من كواليس تصوير فيديو كليب أغنية أعلى نسبة مشاهدة، والتي قدمتها بـ مشاركة المدفعجية خلال الحلقة الحادية عشر، من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

واحتلت شخصية شيماء فتحي التي تقوم بدورها سلمى أبو ضيف الترند خلال الأيام الماضية بسبب تفاعل الجمهور معها خلال أحداث المسلسل.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.