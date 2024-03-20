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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

2.8 مليار جنيه حجم إنفاق الأوقاف على مشروعات خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

أكدٍ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حجم إنفاق وزارة الأوقاف على مشروعات البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية بلغ 2.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى مساهمات الوزارة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف من خلال توفير قطع الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها.

وأشار خلال حوار نشره مركز معلومات مجلس الوزراء إلى دور وزارة الأوقاف في خدمة قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف من خلال إطلاق 483 إصدارًا، مثل: سلسلتي "رؤية" و"منبر الإسلام"، بخلاف العديد من الإصدارات المقروءة والمسموعة والمرئية بالعديد من اللغات، ومن بينها أيضًا إصدارات موجهة للأطفال.


وحول جهود تحسين أحوال الأئمة، قال وزير الأوقاف، إن الدولة حريصة على توجيه الرعاية اللازمة لأوضاع الأئمة ماديًا ومعنويًا، مضيفًا أن راتب إمام المسجد "المُعيّن" ارتفع من 1470 جنيهًا في 2014 إلى حوالي 9 آلاف جنيه حاليًا مع إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، لافتًا إلى وجود إعلان حالي على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين 1000 إمام وعامل بالمساجد، ومشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم النماذج البارزة من الأئمة والخطباء ورموز الفكر الديني المستنير.
 

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية استمرار برامج التدريب والتثقيف للأئمة والوعاظ والخطباء وتشجيعهم لإكمال الدراسات العليا، حيث بلغ عدد الأئمة من حملة درجات الماجستير والدكتوراه بالوزارة حوالي 7 آلاف إمام، مضيفًا أن الوزارة تقدم العديد من الجهود في مجال خدمة القرآن الكريم، وذلك من خلال تخصيص 10 ملايين جنيه كجوائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

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