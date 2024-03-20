بكوب لبن ودقيق.. طريقة عمل القشطوطة زي الجاهزة

إذا كنتِ تودين تقديم حلويات مختلفة في رمضان نقدم لكي اليوم طريقة عمل حلويات سهلة فيمكنك أن تتعرفي علي طريقة القشطوطة زي الجاهزة بأقل التكاليف.

المكونات:

كوب دقيق

نصف كوب سكر

٤ بيضات كبار الحجم

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

فانيليا

رشة ملح

لعمل طبقة الكريمة:-

كوب كريم شانتية بودرة

كوب لبن ( حليب) ساقع

لتر لبن (حليب) لتسقية الكيكة

طريقة التحضير:

طريقه التحضير

١- نخلط البيض بدرجه حرارة الغرفه مع السكر والفانيليا جيدا حتي يذوب السكر بالمضرب الكهربائي علي سرعه متوسطه

حتي يصبح لونه فاتح ويتكاثف الخليط

٢- نخلط المكونات الجافه الدقيق الييكنج بودر ورشه الملح ويمكن اضافه ملعقه صغيره من محسن الجيل حسب الرغبه مع الخليط

تصب في صينيه مدهونه بالزيت ومبطنه بقليل من الدقيق

نصب خليط الكيك وتدخل فرن ساخن علي حرارة ١٨٠ علي الشبكه حتي تنضج

حوالي ٢٥ الي ٣٠ دقيقه حسب درجه حراره الفرن

٣- عند خروجها من الفرن نتركها تبرد وتسقي باللبن الساقع ونبدء بتجهيز الكريمه

نخلط اللبن البارد مع الكريم شانتي ويفيد فوق الكيك بشكل مستوي وتدخل الثلاجه نصف ساعه قبل اضافه الصوصات المفضله كراميل - لوتس أو فواكه الموسم وتقطع حسب الرغبه

ملحوظه يمكن وضع الكيك علي أرز بلبن ويقدم

