عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوب لبن ودقيق.. طريقة عمل القشطوطة زي الجاهزة

صدى البلد

إذا كنتِ تودين تقديم حلويات مختلفة في رمضان نقدم لكي اليوم طريقة عمل حلويات سهلة فيمكنك أن تتعرفي علي طريقة القشطوطة زي الجاهزة بأقل التكاليف.

المكونات:
كوب دقيق
نصف كوب سكر 
٤ بيضات كبار الحجم  
ملعقة كبيرة بيكينج باودر 
فانيليا 
رشة ملح
لعمل طبقة الكريمة:-
كوب  كريم شانتية بودرة 
كوب لبن ( حليب) ساقع
لتر لبن (حليب) لتسقية الكيكة

طريقة التحضير:

طريقه التحضير 
١- نخلط البيض بدرجه حرارة الغرفه  مع السكر والفانيليا جيدا حتي يذوب السكر بالمضرب الكهربائي  علي سرعه متوسطه 
حتي يصبح لونه فاتح ويتكاثف الخليط

٢- نخلط المكونات الجافه الدقيق الييكنج بودر ورشه الملح ويمكن اضافه ملعقه  صغيره من محسن الجيل حسب الرغبه مع الخليط
تصب في صينيه  مدهونه بالزيت ومبطنه بقليل من الدقيق 
نصب خليط الكيك وتدخل فرن ساخن علي حرارة ١٨٠ علي الشبكه حتي تنضج 
حوالي ٢٥ الي ٣٠ دقيقه حسب درجه حراره الفرن 
٣- عند خروجها من الفرن  نتركها تبرد  وتسقي باللبن  الساقع ونبدء بتجهيز الكريمه 
نخلط اللبن البارد مع الكريم شانتي ويفيد فوق الكيك بشكل مستوي  وتدخل الثلاجه نصف ساعه قبل اضافه الصوصات المفضله   كراميل - لوتس أو فواكه  الموسم  وتقطع حسب الرغبه 
ملحوظه  يمكن وضع الكيك علي أرز بلبن ويقدم
 

طريقة عمل القشطوطة قشطوطة القشطوطة طريقة عمل قشطوطة حلويات سهلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

موضوعات متعلقة

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

حصن نفسك.. أطعمة لتقوية مناعتك من نزلات البرد المنتشرة

شاهد| نسرين طافش بفستان رمضان تثير الجدل على إنستجرام

شاهد.. إطلالة بوسي بالعباية وردود الفعل عليها

ترشيحاتنا

«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري

سامح شكرى يعقد لقاءات مكثفة غدا مع نظرائه من أمريكا والسعودية وقطر والأردن

شعائر صلاة التراويح في ليلة 11 رمضان من جامع عمرو | فيديو

حقيقة مش تمثيل | صدقي صخر يتقدم لخطبة جيهان الشماشرجي .. صور

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. قطر تعلن تثبيت أسعار الفائدة

بلينكن : نقترب من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب لبن ودقيق.. طريقة عمل القشطوطة زي الجاهزة

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

ضيق أوي وبطنها مكشوف .. ظهور مثير لـ جوهرة

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ