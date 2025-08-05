سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-8-2025

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.90 جنيه للشراء و49 جنيها للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( الشركة المصرفية الدولية، الأهلي الكويتي) نحو 48.87 جنيه للشراءو48.97 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي) لنحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف العربي، الأهلي المتحد، قناة السويس، ميد بنك، HSBC، الإسكندرية) ليسجل 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.



كما انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، الكويتي الوطني، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان ) لنحو 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (العقاري المصري العربي، قطر الوطني) نحو 48.81 جنيه للشراءو48.91 جنيه للبيع.