لن أنسى اللحظات الجميلة.. ميشالاك يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

وجه الجناح البولندي كونراد ميشالاك رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، بعد إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي بانيتوليكوس اليوناني.

وكتب ميشالاك عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” : “انتهت رسميًا رحلتي الكروية مع نادي الزمالك يوم 9 فبراير 2025″، مضيفًا: “أحيانًا في كرة القدم لا تسير الأمور كما نرغب، لكنني سأظل دائمًا أتذكر اللحظات الجميلة والبطولة التي فزنا بها معًا.

و أضاف : "أود أن أغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر الصادق لجميع زملائي في الفريق وخاصة لجماهير الزمالك لقد كنتم مذهلين حقا، طوال فترة تواجدي في النادي، شعرت بدعمكم العميق، وكنت فخراً بارتداء قميص نادٍ يمتلك جماهير بهذه العاطفة والوفاء".

وتابع :"أتمنى لكم كل التوفيق لأن الجماهير والجهاز الفني واللاعبين يستحقون ذلك بكل تأكيد".

وكان قد أعلن نادي بانيتوليكوس اليوناني تعاقده مع الجناح البولندي كونراد ميشالاك، لاعب فريق الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال النادي اليوناني في بيان: "وقّع كونراد ميشالاك عقدًا لمدة عام واحد، نرحب به في فريقنا".

وكانت آخر مباريات كونراد، في شهر يناير الماضي، بقميص نادي الزمالك، ضد إنيمبا النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.