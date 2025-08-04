بانيتوليكوس اليوناني يعلن تعاقده مع لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي بانيتوليكوس اليوناني تعاقده مع الجناح البولندي كونراد ميشالاك، لاعب فريق الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال النادي اليوناني في بيان: "وقّع كونراد ميشالاك عقدًا لمدة عام واحد، نرحب به في فريقنا".

وكانت آخر مباريات كونراد، في شهر يناير الماضي، بقميص نادي الزمالك، ضد إنيمبا النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتقل اللاعب صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2024 قادمًا من أحد السعودي على سبيل الإعارة، لكنه رحل عن صفوف الفريق الأبيض في يناير الماضي، قبل نهاية فترة إعارته.

وينشط نادي بانيتوليكوس في الدوري اليوناني الممتاز، حيث احتل المركز التاسع في الموسم الماضي.