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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال حمزة: غير مقتنع بإسناد ملف الكرة بالزمالك إلى جون إدوارد

جمال حمزة
جمال حمزة
حسن العمدة

تحدث جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، عن الصفقات الجديدة التي أبرمها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جمال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عجباني صفقات الزمالك الجديدة، ولكن نتائج المباريات الودية  قلقتني شوية، ولكن ليس مقياس للمباريات.

وأضاف: الأهداف الكثيرة التي استقبلها الزمالك في المباريات الودية مؤشر غير مطمئن، والصفقات الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت للانسجام ولكن انا متفائل بالتجربة الجديدة.

وتابع:  التعاقد مع مدير رياضي شئ إيجابي ولكن انا غير مقتنع بتولي ملف الكرة إلى جون إدوارد لوحده، واعتقد ان مجلس الإدارة يتابع لحظة بلحظة، والزمالك ليس بعيد عن الاهلي وبيراميدز.

وواصل: الزمالك تحت اي ظروف وفي ظل وجود اي لاعبين المنافس الأوحد للأهلي، والتعاقد مع صفقات سوبر بملايين الملايين ليس نجاح، ولكن النجاح هو تكوين فريق قوي ووجود ابناء النادي من الناشئين بالإضافة إلى اصحاب الخبرات

وأختتم جمال حمزة تصريحاته قائلا:  وجود لاعبين كثير نجوم في الفريق بيعمل مشاكل ووالاهلي بيراميدز سيكونان على نفس مستوى الزمالك في الموسم الجديد.

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