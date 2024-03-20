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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة المنصورة: الاحتفال بعيد الأم كل عام يأتي تقديرا لجهودها العظيمة

صدى البلد

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تحرص على الاحتفال سنويا بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من العاملين كرمز تقدير لهن على مسيرة العطاء لجهودهن العظيمة في تربية الأجيال الجديدة.


وأشاد خاطر - خلال مشاركته احتفالية عيد الأم بالجامعة - بالأولوية التى قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، التزاماً بالدستور المصري الذي رسخ قيم العدالة والمساواة، واتساقاً مع رؤية (مصر- 2030)، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.


ووجه خاطر، خلال كلمته، التحية والتقدير للأمهات المثاليات بجامعة المنصورة بمناسبة عيد الأم.. ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة إن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب، وهى السند والعون الذى لا ينضب، لافتا إلى أهمية دورهن في المجتمع المصري، وضرورة دعمها و توفير العون والرعاية لهن بما يساعدهن على آداء دورهن على أكمل وجه.

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