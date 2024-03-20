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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدعم الأونروا بـ 40 مليون دولار لإغاثة غزة

ارشيفي
ارشيفي

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استعداده لضخ 40 مليون دولار لتعزيز تمويل المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأونروا أزمة تمويل عسيرة بعد وقف الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما في أعقاب اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول.

وتعمل الأونروا علي توفير الغذاء والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص في غزة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وحذر تقرير تدعمه الأمم المتحدة الاثنين من أن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة مع تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

واستأنفت كندا وأستراليا والسويد تمويلها للأونروا في الآونة الأخيرة، وعزز عدد من دول الخليج، والسعودية أيضا، التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

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