سوريا.. تحليق طيران مسير في سماء مدينة البوكمال



أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم رصد تحليق طيران مسيّر في سماء مدينة البوكمال شرق ديرالزور، وبالقرب من الحدود السورية العراقية.

وكانت مدينة الراعي بريف حلب شهدت مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدف حاجزا للشرطة العسكرية على مدخل المدينة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم؛ انفجر لغم أرضي صباح اليوم بدراجة نارية زرعه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بادية البشري غربي دير الزور أدى إلى ارتقاء شاب و جرح شخص أخر .

وفي سياق اخر ؛ اخبط الجيش السوري محاولة تسلل للفصائل المسلحة على محور ريف اللاذقية الشمالي.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع و نقاط انتشار هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة القصر بريف حلب الغربي.