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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة المنصورة تكرم 36 أماً مثالية وتنظم احتفالية لعيد الام

صدى البلد

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، احتفالية عيد الأم بالجامعة التي نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. 

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، و عمداء و وكلاء الكليات، والأمناء المساعدين، ومديري المستشفيات و المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، مدير إدارة التربية العسكرية، و الأمهات المثاليات بالجامعة، و أعضاء هيئة التدريس، و أعضاء الجهاز الإداري و طلاب الجامعة.

وشهدت الاحتفالية تكريم 36 أماً مثالية بالجامعة يمثلن كافة القطاعات بالجامعة والبالغ عددها 18 كلية و 10 مستشفيات جامعية و مراكز طبية متخصصة.

ووجه  خاطر فى كلمته التحية والتقدير للأمهات المثاليات بجامعة المنصورة بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية، وهى منبع العطاء بلا حدود، و هى أساس المجتمع كله.

كما أكد أن الجامعة تحرص كل الحرص على الاحتفال سنويا بعيد الأم و تكريم الأمهات المثاليات من منسوبيها كرمز تقدير و تكريم لهن على مسيرة العطاء جهودهن العظيمة  في تربية الأجيال الجديدة.

وأشاد بالأولوية التى قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة إنطلاقا من إيمان القيادة السياسية  بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى  بأن الاستقرار و التقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني ، و ذلك من خلال دعم و تمكين المرأة المصرية ، لتكون محورا أساسيا فى كافة محاور خطة الدولة الشاملة للتنمية، التى كان لها أثر كبير فى حصول المرأة المصرية علي مميزات مهمة، ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها و قدراتها و تضحياتها على مدار التاريخ ، التزاماً بالدستور المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، و إعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، و ما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

كما أكد أن الجامعة تعمل جاهدة فى هذا الإطار على تحقيق مبدأ المساواة وتمكين المرأة ايماناً بأهمية دورها في بناء وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

من جانبه أكد أمين عام الجامعة أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب، و هى السند و العون الذى لا ينضب، كما أكد أهمية دورهن في المجتمع المصري، وضرورة دعمها و توفير العون والرعاية لهن بما يساعدهن على أداء دورهن على أكمل وجه.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة لكلا من الدكتور أمال عبد السلام ممثلة عن عضوات هيئة التدريس ووفاء سالم بمركز الأورام ممثلة عن الجهاز الإداري، وعرض فني لأطفال مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة ثم تكريم الأمهات المثاليات بالجامعة.

احتفاليه عيد الام إدارة التربية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد عطية المراكز الطبية المتخصصة المراكز الطبية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة المنصورة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

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