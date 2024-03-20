عليها 50 درجة وفيها نجاح وسقوط|المدارس للطلاب: سلموا المشروعات البحثية قبل الامتحانات

أعلنت المدارس عن قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل ( الاول والثاني الاعدادي و الاول والثاني الثانوي) ، والتي يجب الإلتزام بها من أجل التقييم واحتساب الدرجات ، مناشدة الطلاب بضرورة تنفيذها وتسليمها خلال شهر ابريل 2024 قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين .
وأوضحت المدارس للطلاب ،أن المشروعات البحثية هي عبارة عن عمل جماعي ، حيث يمكن مشاركة ( 5 طلاب ) في البحث ثم يتم تسليمه الي رائد الفصل.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع الطلاب بتسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب صفوف النقل في المدارس ، قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المشروعات البحثية عليها 50 درجة لا تضاف للمجموع، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50% على الأقل من الدرجة .
وقالت المدارس : يجمع رائد الفصل المشروعات البحثية المقدمة من طلاب فصله ، يضع الدرجات قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين ، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي.
وأكدت المدارس أنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من مجموعة الطلاب المشاركين في المشروع البحثي ، يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.
وأوضحت المدارس أنه سيتم تقييم المشروعات البحثية من 50 درجة كالتالي :
5 درجات على مقدمة البحث
25 درجة على متن البحث وربطه بالواقع البيئي
10 درجات على خلاصة البحث
5 درجات على الخاتمة
5 درجات على المراجع والمصادر
ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل
- يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل المجموعة الواحدة عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب
- يتم جمع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون
- يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف تمكنوا من التغلب عليها
- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين
- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي
- في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم اعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني
- يتم إعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها ، وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى
- يضاف لإخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز ومقاط تحتاج لدعم"
-يتم التقييم من خلال رأي كل من المعلم رائد الفصل ، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل ، وأولياء الأمور، وكذا يضاف بند لتفييم الميول والإتجاهات من خلال رائد الفصل .