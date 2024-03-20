عليها 50 درجة وفيها نجاح وسقوط|المدارس للطلاب: سلموا المشروعات البحثية قبل الامتحانات

أعلنت المدارس عن قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل ( الاول والثاني الاعدادي و الاول والثاني الثانوي) ، والتي يجب الإلتزام بها من أجل التقييم واحتساب الدرجات ، مناشدة الطلاب بضرورة تنفيذها وتسليمها خلال شهر ابريل 2024 قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين .

وأوضحت المدارس للطلاب ،أن المشروعات البحثية هي عبارة عن عمل جماعي ، حيث يمكن مشاركة ( 5 طلاب ) في البحث ثم يتم تسليمه الي رائد الفصل.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع الطلاب بتسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب صفوف النقل في المدارس ، قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المشروعات البحثية عليها 50 درجة لا تضاف للمجموع، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50% على الأقل من الدرجة .

وقالت المدارس : يجمع رائد الفصل المشروعات البحثية المقدمة من طلاب فصله ، يضع الدرجات قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين ، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي.

وأكدت المدارس أنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من مجموعة الطلاب المشاركين في المشروع البحثي ، يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

وأوضحت المدارس أنه سيتم تقييم المشروعات البحثية من 50 درجة كالتالي :

5 درجات على مقدمة البحث

25 درجة على متن البحث وربطه بالواقع البيئي

10 درجات على خلاصة البحث

5 درجات على الخاتمة

5 درجات على المراجع والمصادر

ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل المجموعة الواحدة عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب

يتم جمع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون

يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف تمكنوا من التغلب عليها

تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين

يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي

في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم اعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني

يتم إعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها ، وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى

يضاف لإخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز ومقاط تحتاج لدعم"

-يتم التقييم من خلال رأي كل من المعلم رائد الفصل ، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل ، وأولياء الأمور، وكذا يضاف بند لتفييم الميول والإتجاهات من خلال رائد الفصل .

المشروعات البحثية

المشروعات البحثية

المشروعات البحثية

المشروعات البحثية

المشروعات البحثية

المشروعات البحثية

المشروعات البحثية