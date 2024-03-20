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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيوانات أخرى.. صاحبة تصوير فيديو الأسد بالتجمع تكشف مفاجأة.. فيديو

صدى البلد

أسد التجمع.. قالت سعاد محمد، صاحبة تصوير الأسد الذي ظهر في منطقة التجمع، إنها كانت تقود سيارتها بسرعة وأثناء ذلك تفاجأت بوجود أسد في الطريق.

 

وأكدت سعاد، أنه بعد مرور دقائق معدودة حضر سواق يعمل في إحدى الفيلل في المنطقة وسيطر على الأسد بواسطة شبكة وضعها عليه حتى حضرت قوات الشرطة وتم تسليم الأسد إلى وزارة الزراعة، مؤكدة،" منذ فترة شاهد شمبانزي وقرد يتجولان في الطريق".

 وأوضحت، يوجد في المنطقة أمن على أعلى مستوى، ولا يوجد شخص يستطيع دخول المنطقة دون الكشف عن هويته، متسائلة": ليه نربي حيوانات مفترسة بالشكل ده".

وأشارت، إحنا في المنطقة هنا عندنا مزرعة للقطط ومزرعة كلاب، واللي بيضيع من عنده حاجه بيذهب إلى المزرعة ليجدها.

أثار أسد تجول في شوارع التجمع الخامس بالأمس حديث كل وسائل التواصل الاجتماعي وباشرت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق وتم العثور عليه من قبل المواطنين. 

وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير (شبل) لمزرعة حيوانات، بعد أن تم العثور عليه يتجول في شوارع التجمع الأول.

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